Смертельная угроза из бутылочки: почему тяжелые металлы в детских смесях — это тревожный звонок для всего мира Ирина ВальковаНедавнее расследование Consumer Reports шокировало общественность: в некоторых американских детских смесях были обнаружены опасные уровни свинца и мышьяка.