Говорят, не повезет: 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября

Большая часть таксистов — 75% — не выполнила новые требования для работы с 1 сентября. К этому сроку водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.
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