Нынешний звездопад, о котором поется в ролике ниже, вполне мог бы быть третьей, а может быть и первой по степени ранжирования проблемой нашей армии.
Белоусов назвал две главные проблемы русской армии
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Вторая проблема - это обеспечение личного состава. И это слабое место". ЭТО НЕ СЛАБОЕ МЕСТО. У ЭТОГО "МЕСТА" ЕСТЬ ФИО!
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14 час.
ВТ
Василий Топчий
Как говорил Лаврентий Павлович. И эти ФИО все знают. Да толку с этого мало.
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14 час.
владимир рябченко
опять дураки и дороги? В своё время дороги сорвали "блицкриг"... с дураками сложнее
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11 час.
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