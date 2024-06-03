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Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Белоусов назвал две главные проблемы русской армии

Нынешний звездопад, о котором поется в ролике ниже, вполне мог бы быть третьей, а может быть и первой по степени ранжирования проблемой нашей армии.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Вторая проблема - это обеспечение личного состава. И это слабое место&quot;. ЭТО НЕ СЛАБОЕ МЕСТО. У ЭТОГО &quot;МЕСТА&quot; ЕСТЬ ФИО!
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14 час.
ВТ
Василий Топчий
Как говорил Лаврентий Павлович. И эти ФИО все знают. Да толку с этого мало.
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14 час.
владимир рябченко
опять дураки и дороги? В своё время дороги сорвали &quot;блицкриг&quot;...  с дураками сложнее
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11 час.

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