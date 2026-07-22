В Соликамске 19-летняя девушка продала банковскую карту за 20 тыс. рублей

В Соликамске возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2005 года рождения. Девушку подозревают в передаче из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленного ей электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций.
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