Части красноярской Зеленой Рощи досрочно вернут горячую воду

В части красноярской Зеленой Рощи сегодня, 7 июня, возвращают горячую воду. Коммунальщики должны были проводить испытания теплосетей до 10 числа, но в СГК сообщили, что все работы смогли завершить раньше срока.
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