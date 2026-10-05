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Берлин и Париж предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

Берлин и Париж предложили ЕС создать инструмент для торговых войн

Предложение создать новый экономический инструмент, который позволил бы Евросоюзу вводить масштабные ответные меры в случае введения против него пошлин или санкций направили Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Еврокомиссию, 5 октября сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на письмо Макрона и Мерца на имя главы ЕК Урсуля фон дер Ляйен.

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