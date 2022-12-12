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6 напитков могут блокировать всасывание железа до 90%

6 напитков могут блокировать всасывание железа до 90%

В тяжелых случаях дефицит железа может помешать сердцу перекачивать кровь при правильном давлении. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела.

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