6 напитков могут блокировать всасывание железа до 90%

В тяжелых случаях дефицит железа может помешать сердцу перекачивать кровь при правильном давлении. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела.
В тяжелых случаях дефицит железа может помешать сердцу перекачивать кровь при правильном давлении. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород от легких к остальным частям тела.
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