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В России отреагировали на намерение Евросоюза создать военный центр на Украине

В России отреагировали на намерение Евросоюза создать военный центр на Украине

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля о намерении ЕС создать военный координационный центр на Украине.

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