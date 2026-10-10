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Когда моветон на один вечер отменяется: в Ступине прошел «Джинсовый бал»

Когда моветон на один вечер отменяется: в Ступине прошел «Джинсовый бал»

СТУПИНО, 11 октября, ФедералПресс. «Джинсовый бал», посвященный 5-летию любительского объединения исторических танцев «Реверанс», прошел во Дворце культуры города Ступино в субботу, 10 октября.

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