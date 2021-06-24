Вкусные рецепты

17 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Гужевская
    Но на фото фрукты лежат на твороге или сметанной заливке...Летний ФРУКТОВЫЙ ...
  • Иван Наблюдатель
    Второй способ ващще удивительный, поразительный, никогда не виденный и не слышанный. Некстати, спрошу, а зачем перекл...Зимой зелень не п...
  • наталья коваленко
    А что это за печенье савоярди? 🤔Клубничный ДЕСЕРТ...

Такой вкуснятины вы точно не пробовали — ЗАКУСКА из СЕЛЬДИ

Такой вкуснятины вы точно не пробовали — ЗАКУСКА из СЕЛЬДИ

Красивый, яркий закусочный рулет на праздничный стол. Свекольный бисквит в сочетании со слабосоленой сельдью, солеными огурчиками и нежным сливочным сыром… Это очень вкусно! Такой оригинальный свекольный рулет украсит любой праздничный стол.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх