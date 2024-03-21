Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Кто босс?» — Кустурица объяснил, зачем Запад стремится разжигать войны

«Кто босс?» — Кустурица объяснил, зачем Запад стремится разжигать войны

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица дал интервью нашему каналу. Он нечасто обсуждает политические темы, но сейчас решил высказаться по поводу конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святослав Петров
&quot;...это делается для того, чтобы продемонстрировать лидерам европейских государств, «кто именно является боссом»...&quot; - среди лидеров гейропы нет ни одного лидера хотя- бы близко сравнимым с Наполеоном! - одни микрончики...)))
Ответить
1 д.
Boris Borisov
Какого хрена какой то  режиссёр рассказывает нам  о большой политике. Почему его мнение выше мнения моего парикмахера  ли таксиста !Люди, что с вами ??? вы перестали мыслить ?Почему вы думаете ущерьбными мозгами каких то Ахежакоывх или Басилашвили ? Своим умом -ПРОБОВАЛИ ???
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору