"...это делается для того, чтобы продемонстрировать лидерам европейских государств, «кто именно является боссом»..." - среди лидеров гейропы нет ни одного лидера хотя- бы близко сравнимым с Наполеоном! - одни микрончики...)))

Boris Borisov

Какого хрена какой то режиссёр рассказывает нам о большой политике. Почему его мнение выше мнения моего парикмахера ли таксиста !Люди, что с вами ??? вы перестали мыслить ?Почему вы думаете ущерьбными мозгами каких то Ахежакоывх или Басилашвили ? Своим умом -ПРОБОВАЛИ ???