Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица дал интервью нашему каналу. Он нечасто обсуждает политические темы, но сейчас решил высказаться по поводу конфликта на Украине.
«Кто босс?» — Кустурица объяснил, зачем Запад стремится разжигать войны
Комментарии
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Святослав Петров
"...это делается для того, чтобы продемонстрировать лидерам европейских государств, «кто именно является боссом»..." - среди лидеров гейропы нет ни одного лидера хотя- бы близко сравнимым с Наполеоном! - одни микрончики...)))
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Boris Borisov
Какого хрена какой то режиссёр рассказывает нам о большой политике. Почему его мнение выше мнения моего парикмахера ли таксиста !Люди, что с вами ??? вы перестали мыслить ?Почему вы думаете ущерьбными мозгами каких то Ахежакоывх или Басилашвили ? Своим умом -ПРОБОВАЛИ ???
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1 д.
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