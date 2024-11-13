Пожилой петербуржец получил почти 900 тысяч рублей алиментов от дочери

После принудительных мер в отношении её автомобиля Приставы добились взыскания алиментов с 51-летней петербурженки в пользу её 68-летнего отца – инвалида третьей группы, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.