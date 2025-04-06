"Он был опорой". В зоне СВО погиб уроженец Архангельской области

В Котласском округе Поморья прошло прощание с погибшим в зоне СВО уроженцем посёлка Урдома.Печальную новость сообщили в администрации Котласского округа Поморья: в ходе спецоперации погиб 48-летний Дмитрий Мишкой из Архангельской области.