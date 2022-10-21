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Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Металлург» в Казахстане

«Барыс» примет «Металлург» из Магнитогорска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по Астане.

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