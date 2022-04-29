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В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники организовали для школьников «Урок памяти»

Сотрудники полиции совместно с Общественным советом при МО МВД России «Ачинский» в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали для школьников «Урок памяти».

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