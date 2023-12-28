В Петербурге угрозы семье избитого участника СВО проверит СК

Согласно информации, опубликованной в журнале “Фонтанка”, члены семьи участника специальной военной операции (СВО) стали жертвами угроз после того, как их родственник, выступив с замечанием о стоящем на тротуаре автомобиле “Lexus”, был избит двумя мужчинами в Санкт-Петербурге.
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