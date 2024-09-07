Кирилло-Белозерский музей-заповедник отмечает вековой юбилей

Кирилло-Белозерский музей-заповедник, основанный в 1924 году, празднует свое столетие. Этот музей хранит культурное наследие России, обеспечивая его сохранение для будущих поколений, сообщает Минкультуры России в официальном ТГ-канале.
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