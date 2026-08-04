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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Дьяков: «Дзюбе понравится в Медиалиге, если он туда пойдет. Но для себя он не закрыл историю профессионального футбола, не убил в себе игрока»

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «БроукБойз» Виталий Дьяков считает, что нападающий Артем Дзюба мог бы найти себя в медийном футболе после завершения профессиональной карьеры.

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