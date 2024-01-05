Временно изъять ребёнка пришлось у спившихся родителей в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В целях стабилизации обстановки с пожарами, травматизмом и гибелью на пожарах людей в празднично-выходные январские дни 2024 года сотрудники ГУ МЧС России по Удмуртии ежедневно проводят ряд профилактических мероприятий как в жилом фонде, так и на объектах с массовым пребыванием людей.
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