В США назвали поворотный момент стратегии России на Украине

РИА Новости/Евгений Биятов Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования Вооруженных сил страны можно расценивать как поворотный момент в стратегии Москвы в спецоперации по защите Донбасса.
РИА Новости/Евгений Биятов Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования Вооруженных сил страны можно расценивать как поворотный момент в стратегии Москвы в спецоперации по защите Донбасса.
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