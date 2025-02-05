Медведчук: соседи Украины уверены, что разделят между собой ее территории

Некоторые граничащие с Украиной страны считают ее искусственным образованием и прогнозируют ее необратимый распад, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 5 февраля в интервью для «Комсомольской правды».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии