Суббота, 2️⃣9️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👫День молодёжи 🌴 Международный день тропиков ⛵️ День кораблестроителя в России 🇷🇺 День партизан и подпольщиков в России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1613 год - в Лондоне во время премьеры пьесы Шекспира "Генрих VIII" сгорел театр "Глобус" 📔 1855 год - в Лондоне началось издание одной из старейших газет Англии "The Daily Telegraph" 📔 1916 год - в небо поднялся первый самолёт американской фирмы "Боинг" 📔 1941 год - в ходе Великой отечественной войны началась оборона Заполярья 📔 1949 год - в ЮАР в рамках проводимой политики апартеида принят закон, запрещающий смешанные браки 📔 1957 год - внеочередным пленумом ЦК КПСС от власти отстранены противники М.