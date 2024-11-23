Реальные заработные платы россиян растут во всех регионах РФ, включая новые территории. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости.
Песков заявил о росте зарплат россиян во всех регионах
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Песков в России это "звезда хайпа" Дятел ты наш певчий! Странно, что СК не привлекли еще тебя к уголовной ответственности за фейки, антироссийскую и антинародную пропаганду, крышевание иноагентов, нетрадиционно ориентированных, диаспор....
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18 час.
Алексей Самошкин
Это в кремле наверное повысили
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15 час.
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