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Песков заявил о росте зарплат россиян во всех регионах

Песков заявил о росте зарплат россиян во всех регионах

Реальные заработные платы россиян растут во всех регионах РФ, включая новые территории. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Песков в России это &quot;звезда хайпа&quot; Дятел ты наш певчий! Странно, что СК не привлекли еще тебя к уголовной ответственности за фейки, антироссийскую и антинародную пропаганду, крышевание иноагентов, нетрадиционно ориентированных, диаспор....
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Алексей Самошкин
Это в кремле наверное повысили
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