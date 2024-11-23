Песков заявил о росте зарплат россиян во всех регионах

АНГЕЛ АНГЕЛ

Песков в России это "звезда хайпа" Дятел ты наш певчий! Странно, что СК не привлекли еще тебя к уголовной ответственности за фейки, антироссийскую и антинародную пропаганду, крышевание иноагентов, нетрадиционно ориентированных, диаспор....