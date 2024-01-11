Это был он! АРМИ нашли 2 доказательства того, что Тэхен праздновал Новый год на Красной площади Москвы

Вчера неизвестный из Дании опубликовал пост, который набрал огромное количество лайков на Facebook. Молодой фанат k-pop заявил, что случайно встретил Тэхена (Taehyung) на Красной площади в Москве, когда прогуливался там в рамках туристической поездки.
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