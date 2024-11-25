"Горжусь тем, что я полностью натуральная. Пэрис Хилтон заявила, что никогда не делала никаких манипуляций с внешностью

43-летняя Пэрис Хилтон в эфире "Шоу Зака Санга" заявила, что никогда не делала никаких манипуляций со своей внешностью в кабинете косметолога: не колола ботокс и филлеры и не делала пластических операций.
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