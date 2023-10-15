Mercedes показал новейший тягач на электротяге с окупаемостью пять лет

В Германии дебютировал флагман подразделения Daimler Truck: двухосный грузовик eActros. Mercedes-Benz утверждает, что электрокар сможет работать в составе автопоезда полной массой 44 тонны, а запас хода на одной зарядке составит 500 километров.
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