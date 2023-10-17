Названа стоимость аренды жилья на самых популярных новогодних направлениях

Эксперты изучили предложения и стоимость аренды жилья на самых популярных новогодних направлениях. Если учитывать сегодняшние цены, то дешевле всего загородную недвижимость можно будет снять в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.
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