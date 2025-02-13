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Царьград

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"Начнут блокировать регулярно": Хамство Алиева в адрес России аукнется всему Азербайджану. Терпение Москвы закончилось - инсайдер

"Начнут блокировать регулярно": Хамство Алиева в адрес России аукнется всему Азербайджану. Терпение Москвы закончилось - инсайдер

Официальный Баку не прекращает свои хамские нападки на Москву. Но вот теперь терпение Москвы закончилось, и хамство президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России аукнется всему Азербайджану.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Неуплату налогов, сокрытие доходов, финансирование терроризма. Что ещё надо для срочного закрытия? Доказывать можно и потом, что совсем необязательно у пиндосов учитесь.
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23 час.
АТ
Александр Ткаченко
Бла бла бла как всегда один пиз.дё.шь. Где дело?
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19 час.
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