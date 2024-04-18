Испытания двигателя для ракеты “Ангара-А5М” начались

Фото: НПО «Энергомаш» На мощностях входящего в «Роскосмос» производственного объединения «Энергомаш» начали тестировать и испытывать на различных режимах жидкостный ракетный двигатель модели РД-191М, который получит модернизированная версия отечественной тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5М».
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