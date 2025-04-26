Снайперы подразделений спецназначения группировки войск «Запад» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника

Успешное выполнение задач требует от снайпера отличной физической подготовки, знания района предстоящих действий, быстроты принятия решений, мастерского владения маскировкой.
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