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Закон, порядок, государство

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Снайперы подразделений спецназначения группировки войск «Запад» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника

Снайперы подразделений спецназначения группировки войск «Запад» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника

Успешное выполнение задач требует от снайпера отличной физической подготовки, знания района предстоящих действий, быстроты принятия решений, мастерского владения маскировкой.

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