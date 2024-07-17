Судебный квартал на Петроградке перерос свой забор: фото

Строительство судебного квартала в Петроградском районе длится седьмой год. Neva.Today заметила, что над синевой многометрового забора замаячили постройки, и прошлась вдоль участка, чтобы выяснить, как обстоят дела у одного из самых загадочных долгостроев города.
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