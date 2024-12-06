Губернатор Куйвашев продал уникальные пластинки Мацуева за 45 миллионов на аукционе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря, ФедералПресс. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил на «Екатерининской ассамблее», главном благотворительном мероприятии региона, и выразил уверенность в том, что традиции заботы о людях, заложенные этим событием, будут продолжены.
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