Страна и люди
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Страна и люди

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Силы ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Силы ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Российские военнослужащие предотвратили новую попытку боевиков ВСУ совершить теракт, сбив четыре реактивных снаряда в небе над территорией Белгородской области.

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