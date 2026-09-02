В Раде поспорили, кто пробил дыру в бюджете на 1,5 триллиона – Путин или сами постарались

Бездействие украинского правительства и парламента привели к дыре в госбюджете на полтора триллиона. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Голоса», соросёнок Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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