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Политнавигатор

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В Раде поспорили, кто пробил дыру в бюджете на 1,5 триллиона – Путин или сами постарались

В Раде поспорили, кто пробил дыру в бюджете на 1,5 триллиона – Путин или сами постарались

Бездействие украинского правительства и парламента привели к дыре в госбюджете на полтора триллиона. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Голоса», соросёнок Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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