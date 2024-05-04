На Госуслугах появится платформа согласий. Ее испытания начнутся в нынешнем году

Центробанк и Минцифры вместе с участниками финансового рынка начнут тестировать на базе портала Госуслуг платформу коммерческих согласий (ПКС)Как сообщают «Известия», внедрение платформы коммерческих согласий позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений — и так далее.
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