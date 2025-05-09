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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Кормье: «Перейра врет, его страницу не взламывали»

«Он врет. Его страницу не взламывали. Перейра мог что-то написать, а потом кто-то позвонил ему и сказал: «Остынь».

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