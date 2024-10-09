Прогноз погоды в Крыму на 9 октября

Прогноз погоды в Крыму на 9 октябряВ Симферополе +24 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +22 и пасмурноВ Евпатории +22 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +22 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +24 и облачно с прояснениямиВ Ялте +20 и пасмурноВ Алуште +21 и пасмурноВ Керчи +22 и облачно.