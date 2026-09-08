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Царьград

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Скотт Бессент: США заняли центральное место в переговорах по Украине

Скотт Бессент: США заняли центральное место в переговорах по Украине

США стали ключевым участником переговоров по Украине, заявил глава Минфина Скотт Бессент. Он отметил нежелание европейских стран участвовать.

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