Скотт Бессент: США заняли центральное место в переговорах по Украине

США стали ключевым участником переговоров по Украине, заявил глава Минфина Скотт Бессент. Он отметил нежелание европейских стран участвовать.
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