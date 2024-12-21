Созданы тандемные фотоэлементы с рекордной эффективностью 28,6%

Солнечная энергия рассматривается как ключевое решение для отказа от ископаемого топлива. Однако индустрия уже столкнулась с проблемой: эффективность кремниевых фотоэлементов приближается к теоретическому пределу в 29%, что означает потерю более 70% солнечной энергии.