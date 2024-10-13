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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Масалитин: «Либо ЦСКА становится уже середняком, либо должен усиливаться и развиваться. Пьянич, Койта и Гуарирапа ничем не лучше ушедших» 

«У ЦСКА что ни трансфер, то идет переплата. Тот же Давила. Просто переплаченные трансферы! В последнее время не знаю, что там творится.

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