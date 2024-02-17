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В России упростили правила переселения для проживающих за рубежом соотечественников

В России упростили правила переселения для проживающих за рубежом соотечественников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое позволит проживающим за рубежом соотечественникам проще присоединиться к госпрограмме содействия добровольному переселению в Россию, об этом сообщили на сайте кабмина.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ЧУШЬ , ЗАКОНЫ ПРИНЯЛИ , НО , ОНИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ( так постоянно говорят в  РОССИЙСКИХ КОНСУЛЬСТВАХ  в бывших республиках  СССР ,  КРОМЕ Азиатских ) .....!!!!
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