Жеребьевка Лиги чемпионов, Холанд – игрок сезона по версии УЕФА, Лукаку в «Роме», победы Рублева и Касаткиной на US Open, распалась пара Кагановская – Ангелопол и другие новости

КузнецовВВ Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. 32 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены восемь групп по четыре команды в каждой. Группа A «Вест Хэм» (Англия) «Олимпиакос» (Греция) «Фрайбург» (Германия) «Бачка Топола» (Сербия) Группа B «Аякс» (Нидерланды) «Марсель» (Франция) «Брайтон» (Англия) АЕК (Греция) Группа C «Рейнджерс» (Шотландия) «Бетис» (Испания) «Спарта» (Чехия) «Арис» (Кипр) Группа D «Аталанта» (Италия) «Спортинг» (Португалия) «Штурм» (Австрия) «Ракув» (Польша) Группа E «Ливерпуль» (Англия) ЛАСК (Австрия) «Юнион» (Бельгия) «Тулуза» (Франция) Группа F «Вильярреал» (Испания) «Ренн» (Франция) «Маккаби Хайфа» (Израиль) «Панатинаикос» (Греция) Группа G «Рома» (Италия) «Славия» (Чехия) «Шериф» (Молдавия) «Серветт» (Швейцария) Группа H «Байер» (Германия) «Карабах» (Азербайджан) «Мольде» (Норвегия) «Хеккен» (Швеция)

КузнецовВВ у Лунева который перешел в Карабах есть шанс отомстить Байеру за то что они мурыжили его на лавке целых два года.