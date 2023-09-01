1. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» оказались в группе A, «Реал» и «Наполи» – в группе C, «Барселона», «Порту» и «Шахтер» – в квартете H, а «ПСЖ», «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» составили группу смерти.
Жеребьевка Лиги чемпионов, Холанд – игрок сезона по версии УЕФА, Лукаку в «Роме», победы Рублева и Касаткиной на US Open, распалась пара Кагановская – Ангелопол и другие новости
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КузнецовВВ
Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. 32 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены восемь групп по четыре команды в каждой. Группа A «Вест Хэм» (Англия) «Олимпиакос» (Греция) «Фрайбург» (Германия) «Бачка Топола» (Сербия) Группа B «Аякс» (Нидерланды) «Марсель» (Франция) «Брайтон» (Англия) АЕК (Греция) Группа C «Рейнджерс» (Шотландия) «Бетис» (Испания) «Спарта» (Чехия) «Арис» (Кипр) Группа D «Аталанта» (Италия) «Спортинг» (Португалия) «Штурм» (Австрия) «Ракув» (Польша) Группа E «Ливерпуль» (Англия) ЛАСК (Австрия) «Юнион» (Бельгия) «Тулуза» (Франция) Группа F «Вильярреал» (Испания) «Ренн» (Франция) «Маккаби Хайфа» (Израиль) «Панатинаикос» (Греция) Группа G «Рома» (Италия) «Славия» (Чехия) «Шериф» (Молдавия) «Серветт» (Швейцария) Группа H «Байер» (Германия) «Карабах» (Азербайджан) «Мольде» (Норвегия) «Хеккен» (Швеция)
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5 час.
КузнецовВВ
у Лунева который перешел в Карабах есть шанс отомстить Байеру за то что они мурыжили его на лавке целых два года.
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5 час.
КузнецовВВ
На баскетбольном ЧМ вторую сенсацию преподнесла сборная Латвии. Вслед за победой над Францией которая позволила латышам пройти во второй этап турнира они обыграли действующего чемпиона мира сборную Испании. Встреча проходила в рамках второго этапа чемпионата мира и завершилась со счётом 74:69 (17:16, 12:16, 18:26, 27:11). Команды выступают в группе L. Лучшую результативность в составе сборной Латвии продемонстрировал форвард Давис Бертанс. На его счету 16 очков. В составе игроков национальной команды Испании чаще всего кольцо соперников поражал центровой Вилли Эрнангомес. В его активе 14 очков.
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4 час.
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