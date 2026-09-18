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Царьград

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Песков заявил о назначении "Л.Е.В. Менеджмент" на управление в РФ

Песков заявил о назначении "Л.Е.В. Менеджмент" на управление в РФ

Компания "Л.Е.В. Менеджмент" назначена временным управляющим активами Auchan, "Лемана Про" и Nestle в России.

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