В Саратовской области полицейские провели разъяснительные беседы с учащимися школ

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» инспектор ПДН старший лейтенант полиции Ольга Кузина совместно с оперуполномоченным отделения по борьбе с мошенничеством общеуголовной направленности уголовного розыска МО МВД России «Ртищевский» лейтенантом полиции Денисом Давыдовом провели разъяснительные беседы с учащимися школ г.
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