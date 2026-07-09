❕Севастополец угрожал продавцу цветочного павильона «гранатой» — оказалось, что это зажигалка 46-летний мужчина заехал в цветочный павильон с приятелем, который хотел купить букет для жены.
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❕Севастополец угрожал продавцу цветочного павильона «гранатой» — оказалось, что это зажигалка 46-летний мужчина заехал в цветочный павильон с приятелем, который хотел купить букет для жены.