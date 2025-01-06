Deep State: ВС РФ продвинулись в Торецке и еще на нескольких участках в ДНР Российские военные накануне смогли добиться новых успехов на различных участках ЛБС в ДНР.
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Deep State: ВС РФ продвинулись в Торецке и еще на нескольких участках в ДНР Российские военные накануне смогли добиться новых успехов на различных участках ЛБС в ДНР.
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