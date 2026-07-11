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Царьград

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Париж изменяет режим работы Эйфелевой башни из-за жары

Париж изменяет режим работы Эйфелевой башни из-за жары

Эйфелева башня и музей Орсе изменяют график работы 11 и 12 июля из-за аномальной жары. Тепловая волна во Франции также вынуждает EDF приостанавливать работу реакторов, чтобы соблюдать экологические нормы.

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