Париж изменяет режим работы Эйфелевой башни из-за жары

Эйфелева башня и музей Орсе изменяют график работы 11 и 12 июля из-за аномальной жары. Тепловая волна во Франции также вынуждает EDF приостанавливать работу реакторов, чтобы соблюдать экологические нормы.
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