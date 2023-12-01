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Китай

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Статья Си Цзиньпина о защите пахотных земель будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о защите пахотных земель и комплексном преобразовании и использовании солонцово-солончаковых почв будет опубликована в пятницу в журнале "Цюши", ведущем журнале ЦК КПК.

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