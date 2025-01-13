В Украине может возобновить работу один аэропорт

Работники аэропорта проводят постоянную техническую поддержку и мониторинг информационных систем. Международный аэропорт Львов изучает возможность запуска рейсов гражданской авиации во время военного положения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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