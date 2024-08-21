Кухарук взял на особый контроль терапевтическое отделение в Югорске

Жители Югорска пожаловались на затяжную реконструкцию терапевтического отделения городской больницы. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал взять этот вопрос на особый контроль и сдать объект к осени 2025 года.
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